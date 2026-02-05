Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Health In Motion 2026 Perluas Pilihan Layanan Medis Hingga ke Balikpapan

Kamis, 05 Februari 2026 – 22:59 WIB
Alat Kesehatan (Ilustrasi). Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pameran kesehatan, kebugaran, dan perjalanan bertajuk Health In Motion 2026: Healthcare, Wellness & Travel Fair resmi digelar di Main Atrium, Pentacity Mall Balikpapan, pada 5–8 Februari 2026.

Kegiatan ini menjadi ajang perdana yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan layanan kesehatan internasional di Kota Balikpapan.

Melalui konsep pameran terpadu, Health In Motion 2026 menghadirkan rumah sakit, klinik spesialis, pusat kebugaran, serta mitra perjalanan dalam satu lokasi.

Pengunjung dapat berkonsultasi langsung dengan perwakilan institusi kesehatan serta memperoleh informasi terkait layanan medis dan kebugaran yang sesuai kebutuhan.

Perwakilan penyelenggara dari Stomp & Stride The Marketing Agency, Ivon Thomas, mengatakan pameran ini bertujuan menjembatani masyarakat dengan akses layanan kesehatan yang lebih luas dan terkurasi, termasuk perjalanan medis ke luar negeri.

Menurutnya, informasi yang akurat dapat membantu masyarakat mengambil keputusan kesehatan secara lebih tepat.

Health In Motion 2026 turut menggandeng Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC) sebagai mitra strategis.

MHTC merupakan lembaga di bawah Kementerian Kesehatan Malaysia yang bertugas mempromosikan Malaysia sebagai destinasi wisata medis melalui program Malaysia Year of Medical Tourism (MYMT) 2026 bertema Healing Meets Hospitality.

Pameran Health In Motion 2026 hadir di Balikpapan, menghadirkan layanan kesehatan dan wisata medis internasional.

