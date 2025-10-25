Hear in Hijab, Inovasi Alat Bantu Dengar untuk Lansia Berjilbab

jpnn.com, JAKARTA - Wardah Hijab Shampoo resmi mempersembahkan Hear in Hijab, sebuah inovasi baru yang dirancang khusus untuk mendukung perempuan berhijab lansia yang mengalami gangguan pendengaran.

Bagi pengguna hijab, alat bantu dengar konvensional sering menimbulkan ketidaknyamanan tambahan, mulai dari kain hijab yang mudah tersangkut hingga tekanan yang mengganggu di sekitar telinga dan berpengaruh pada suara yang didengar.

“Misi kami melampaui perawatan rambut. Melalui Hear in Hijab, kami ingin membantu para hijaber lansia agar dapat mendengar lebih baik, tetap percaya diri, dan merasa berdaya di usia emas mereka," ungkap perwakilan Wardah dalam keterangan resmi.

Hear in Hijab merupakan perangkat alat bantu dengar yang dirancang khusus bagi pengguna hijab. Struktur ergonomis mencegah tekanan pada telinga dan tidak mengganggu kain hijab, memberikan kenyamanan dan kejernihan dalam setiap percakapan maupun saat beribadah.

Dikembangkan melalui kolaborasi erat antara Wardah, Digital Nativ sebagai engineers, dan para hijaber lansia, inovasi ini telah melalui berbagai tahap uji pengalaman pengguna untuk menyempurnakan desainnya agar benar-benar menjawab kebutuhan sehari-hari.

Kebutuhan mulai dari percakapan dengan orang tersayang, hingga semakin khusyuk mendengar doa dan beribadah.

“Kami merancang Hear in Hijab untuk menjawab tantangan unik: bagaimana alat bantu dengar dapat tetap nyaman dan stabil di balik hijab. Perangkat konvensional sering kali menimbulkan ketidaknyamanan atau gangguan suara, dan inovasi ini hadir untuk mengubah hal itu," jelas Digital Nativ sebagai tim engineer di balik inovasi ini.

Hear in Hijab menjadi wujud kolaborasi antara kecantikan, kepedulian, dan teknologi, sejalan dengan komitmen Wardah Hijab Shampoo untuk terus mendukung kesejahteraan perempuan, melampaui sekadar perawatan rambut