Hearts2Hearts Bikin Iklan Shopee 11.11 Big Sale Makin Fun & Penuh Warna

jpnn.com, JAKARTA - Girl group dari SM Entertainment Hearts2Hearts kembali mencuri perhatian publik lewat peluncuran mini album pertamanya berjudul “Focus”.

Tepat setelah 8 bulan debut, mini album grup yang saat ini tengah naik daun dan punya basis penggemar yang terus bertumbuh itu resmi dirilis pada 20 Oktober 2025 kemarin.

Di album ini, para member memancarkan pesona muda dan menawan yang menjadi ciri khas mereka.

Terdapat 6 lagu yang dihadirkan dengan sangat catchy, easy to listen, dan penuh ritme yang bikin siapa pun ingin ikut bergoyang serta mendengarkannya berulang kali. Dengan konsep musik yang fresh, Hearts2Hearts semakin menegaskan eksistensinya sebagai salah satu rookie grup paling menjanjikan di tahun ini.



Tak berhenti sampai di situ, di tengah euforia comeback-nya, Hearts2Hearts juga kembali jadi perbincangan hangat berkat kolaborasinya bersama Shopee dalam kampanye Shopee 11.11 Big Sale.

Penampilan mereka yang super ceria dan penuh energi dalam iklan berdurasi 30 detik itu sukses memikat perhatian banyak orang. Dengan vibe yang playful dan chemistry antar-member yang terasa natural, para member berhasil menciptakan suasana yang fun, berwarna, dan bikin penonton ikut tersenyum, bernyanyi, bahkan bergoyang bareng!

Sentuhan keceriaan saat menyanyikan lagu “Lebih Hemat, Lebih Cepat”, ditambah koreografi yang begitu kompak dan effortless, membuat keseluruhan iklan terasa hidup dan menyenangkan.

Enggak cuma memanjakan telinga lewat jingle yang super catchy, tapi juga memikat mata dengan vibe youthful khas Hearts2Hearts. Kombinasi antara vokal yang powerful dan gerakan yang sinkron benar-benar bikin penonton sulit berpaling! Energi yang mereka pancarkan bukan cuma membawa semangat belanja di Shopee, tetapi juga menambah hype dari peluncuran mini album “Focus” yang tengah jadi sorotan di kalangan fans dan penikmat musik K-pop.