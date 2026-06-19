Heaven Knows, Kolaborasi Bersejarah Raisa dan Sung Si Kyung

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi kenamaan, Raisa akhirnya merilis karya kolaborasi bersama legenda ballad asal Korea Selatan, Sung Si Kyung.

Kolaborasi bersejarah dan super spesial bagi industri musik Asia itu hadir lewat lagu baru bertajuk Heaven Knows.

Sebagai salah satu solois paling berpengaruh di Indonesia dengan lebih dari 36 juta pengikut di media sosial dan hampir 6 juta pendengar bulanan, Raisa tidak henti-hentinya mencatatkan prestasi luar biasa.

Kolaborasi dengan Sung Si Kyung kini menjadi langkah global yang makin mengukuhkan posisi dirinya di panggung internasional.

Bagi Sung Si Kyung yang dijuluki King of Korean Ballads, Heaven Knows adalah rilisan penting yang mempertegas visi bermusiknya untuk terus mengeksplorasi pasar global dan terhubung dengan pendengar yang lebih luas lewat kolaborasi yang bermakna.

Langkah strategis ini juga didukung penuh oleh E2W (East2West) GROUP, perusahaan hiburan asal Jerman yang berbasis di Korea yang aktif menjembatani pasar musik Asia dan internasional.

Proyek tersebut diproduseri langsung secara eksekutif oleh Daniel Kim, CEO E2W GROUP.

"Mulai musim panas ini, para penggemar Sung Si Kyung di Korea dan Asia bakal disuguhkan banyak proyek baru yang dirancang dengan visi global. Saya percaya banget kalau Sung Si Kyung punya semua kualitas untuk jadi salah satu artis Korea paling ikonis di panggung internasional abad ini," ungkap Daniel Kim, Jumat (19/6).