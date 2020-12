Hebat, Mayor Ronald Tampubolon Raih Predikat Siswa Internasional Terbaik

jpnn.com, KOREA SELATAN - Mayor Kav Ronald Tampubolon, perwira siswa TNI yang sedang mengikuti pendidikan bahasa Korea di Korean Defense Language Institute (KDLI) berhasil meraih predikat Siswa Internasional Terbaik.

Mayor Ronald mengikuti pendidikan setingkat Sesko Angkatan Darat di Joint Forces Military University (JFMU), Korsel.

Atas prestasi tersebut, penghargaan diberikan langsung oleh Komandan KDLI, Kolonel Sin Ki Eob pada upacara penutupan pendidikan bahasa Korea yang diikuti oleh 85 perwira militer dari 26 negara, 4 Desember 2020.

Mayor Kav Ronald Tampubolon juga berhasil mencapai level 4 pada ujian Bahasa Korea yang berbasis Test of Proficiency in Korea (TOPIK) yang diselenggarakan oleh National Institute for International Education (NIEED).

Pendidikan Bahasa Korea yang dilaksanakan selama 10 bulan di KDLI merupakan prasyarat sebelum mengikuti pendidikan lanjutan setingkat Sesko Angkatan di Joint Forces Military University (JFMU), dan setingkat Lemhanas di Korean National Defense University (KNDU).

Dalam program ini, TNI mengirimkan lima perwira, yakni Kolonel Mar Sungatijantoro, Mayor Kav Ronald Tampubolon, Mayor Laut (P) Nana Suryana, Mayor Mar Faizal Imam dan Mayor Pnb Siswantoyo.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan pendidikan kali ini banyak mengalami perubahan seiring pandemi Covid-19 yang telah memasuki gelombang ketiga di Korsel. Kegiatan pendidikan digelar dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.(fri/jpnn)