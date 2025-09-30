Heboh Baliho Prabowo Bersanding dengan Netanyahu, Dasco DPR Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku baru melihat baliho yang memuat foto Presiden RI Prabowo Subianto bersama Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

"Ya, kami baru kemudian melihat itu," kata Dasco menjawab pertanyaan awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9).

Ketua Harian Gerindra itu menyebut pemerintah perlu mengecek motif dari pihak yang memasang baliho Prabowo bersanding dengan Trump dan Netanyahu.

"Perlu dicek juga dan kami belum bisa menyimpulkan sebenarnya maksud dan tujuannya apa begitu," ujar Dasco.

Belakangan heboh di media sosial sebuah potret baliho yang menampilkan foto Prabowo bersama para pemimpin Arab, Donald Trump, hingga Benjamin Netanyahu.

Foto itu diunggah dengan keterangan yang mendesak pemerintah Israel mendukung inisiatif Trump terkait penghentian perang di Gaza dan perluasan Abraham Accords.

Sebagai informasi, Abraham Accords ialah perjanjian antara Israel dengan sejumlah negara Arab-Muslim yang dibuat pada 2019.

Inti perjanjian ialah normalisasi hubungan diplomatik setelah konflik masa lalu. Sejumlah negara, seperti Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Maroko, dan Sudan menandatangani perjanjian tersebut. (ast/jpnn)