Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Heboh Balita Lompat dari Lantai Dua Kontrakan, Begini Kronologinya

Rabu, 07 Januari 2026 – 13:58 WIB
Heboh Balita Lompat dari Lantai Dua Kontrakan, Begini Kronologinya - JPNN.COM
Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur Kompol Sri Yatmini di Mapolres Metro Jakarta Timur, Rabu (7/1/2026). (ANTARA/Siti Nurhaliza)

jpnn.com, JAKARTA - Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Timur mengungkap kronologi peristiwa seorang balita berusia tiga tahun yang melompat dari balkon lantai dua rumah kontrakan di kawasan Rawabunga, Jatinegara.

"Benar, kemarin viral di media sosial ada anak balita usia tiga tahun (inisial AC) yang lompat dari balkon lantai dua," kata Kepala Unit PPA Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Jakarta Timur Kompol Sri Yatmini di Mapolres Metro Jakarta Timur, Rabu.

Petugas Kepolisian langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan lokasi dan peristiwa tersebut.

Baca Juga:

Peristiwa tersebut viral di media sosial (medsos) dan memicu perhatian publik. Kejadian itu berlangsung pada Selasa (6/1) sekitar pukul 16.00 WIB.

Awalnya, polisi menerima informasi dari unggahan di medsos Facebook yang memperlihatkan seorang anak kecil terjatuh dari lantai dua rumah.

Petugas kemudian menelusuri lokasi kejadian dan menemukan rumah tempat kejadian perkara (TKP) berada di wilayah Rawa Bunga, Jatinegara.

Baca Juga:

Akses menuju lokasi tersebut sangat sempit sehingga menyulitkan petugas. Namun, pencarian terbantu berkat dukungan tokoh masyarakat, RT, Bhabinkamtibmas, Babinsa serta aparat kelurahan.

Setibanya di lokasi, petugas mendapati rumah dalam keadaan terkunci dari luar. Di dalam rumah terdapat tiga anak, masing-masing berusia tujuh tahun, tiga tahun dan dua tahun.

Seorang balita nekat melompat dari lantai dua kontrakan di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Balita  melompat dari lantai dua  Polres Metro Jakarta Timur  kronologi kejadian 
BERITA BALITA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp