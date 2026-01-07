Heboh Balita Lompat dari Lantai Dua Kontrakan, Begini Kronologinya

jpnn.com, JAKARTA - Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Timur mengungkap kronologi peristiwa seorang balita berusia tiga tahun yang melompat dari balkon lantai dua rumah kontrakan di kawasan Rawabunga, Jatinegara.

"Benar, kemarin viral di media sosial ada anak balita usia tiga tahun (inisial AC) yang lompat dari balkon lantai dua," kata Kepala Unit PPA Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Jakarta Timur Kompol Sri Yatmini di Mapolres Metro Jakarta Timur, Rabu.

Petugas Kepolisian langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan lokasi dan peristiwa tersebut.

Peristiwa tersebut viral di media sosial (medsos) dan memicu perhatian publik. Kejadian itu berlangsung pada Selasa (6/1) sekitar pukul 16.00 WIB.

Awalnya, polisi menerima informasi dari unggahan di medsos Facebook yang memperlihatkan seorang anak kecil terjatuh dari lantai dua rumah.

Petugas kemudian menelusuri lokasi kejadian dan menemukan rumah tempat kejadian perkara (TKP) berada di wilayah Rawa Bunga, Jatinegara.

Akses menuju lokasi tersebut sangat sempit sehingga menyulitkan petugas. Namun, pencarian terbantu berkat dukungan tokoh masyarakat, RT, Bhabinkamtibmas, Babinsa serta aparat kelurahan.

Setibanya di lokasi, petugas mendapati rumah dalam keadaan terkunci dari luar. Di dalam rumah terdapat tiga anak, masing-masing berusia tujuh tahun, tiga tahun dan dua tahun.