JPNN.com - Nasional - Humaniora

Heboh Beda Pandangan Para Menteri, Hasto PDIP: Rakyat Perlu Soliditas Kebijakan

Rabu, 11 Februari 2026 – 19:54 WIB
Heboh Beda Pandangan Para Menteri, Hasto PDIP: Rakyat Perlu Soliditas Kebijakan
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di area patung Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat (6/2). Foto: Aristo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengingatkan pentingnya soliditas di unsur pemerintah dalam menjawab dinamika pasar serta tekanan global.

Sebab, kata Hasto, keseragaman sikap bisa mencegah kebingungan pelaku usaha dan dunia internasional.

Hal demikian dikatakannya saat menjawab pertanyaan awak media setelah menghadiri diskusi di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Rabu (11/2).

"PDIP mengimbau agar tidak ada pernyataan yang berbeda antarkementerian. Lebih baik mengedepankan disiplin berbicara dan mendorong prestasi kerja,” ujar Hasto.

Alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu menyinggung perdebatan teknis antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono yang mencuat belakangan ini.

Menurutnya, hal tersebut seharusnya tidak perlu terjadi, karena perbedaan suara menciptakan ketidakpastian baru.

“Rakyat dan pelaku usaha memerlukan soliditas kebijakan. Kredibilitas pemerintah dibangun lewat transparansi dan ketiadaan conflict of interest. Pemerintah harus fokus menahkodai ekonomi nasional dengan kepastian hukum,” kata Hasto.

Adapun, diskusi oleh PDIP di Sekolah Partai menghadirkan enam pakar ekonomi seperti Yanuar Rizky, Hendri Saparani, Awalil Rizky, Yustinus Prastowo, dan Ester Sri Astuti. 

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai perbedaan sikap Menkeu Purbaya dan Menteri KP Trenggono seharusnya tak terjadi.

