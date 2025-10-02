Close Banner Apps JPNN.com
Heboh Bobby Nasution Setop Kendaraan Pelat Aceh, Pimpinan DPR: Itu Memunculkan Ketegangan

Kamis, 02 Oktober 2025 – 18:46 WIB
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020). (ANTARA/ Abdu Faisal)

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menanggapi soal Gubernur Sumut Bobby Nasution yang merazia kendaraan pelat Aceh (BL) di wilayah Sumut dan memintanya ganti ke BK.

Saan berharap razia kendaraan berpelat Aceh di wilayah Sumut itu tidak terjadi lagi ke depan, karena berpotensi memicu ketegangan antardaerah.

"Terkait dengan razia apa pelat bernomor Aceh di wilayah Sumut di Medan, justru hal itu tidak boleh terjadi karena itu akan menimbulkan berbagai ketegangan antardaerah," kata Saan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10).

Legislator fraksi NasDem itu menekankan Indonesia adalah negara kesatuan, sehingga tak boleh mengedepankan ego sektoral membangun bangsa.

"Jadi, tidak boleh ada ego, apalagi lintas daerah dari benih-benih seperti itu harus ditiadakan," ujar Saan.

Dia mengatakan parlemen bakal memanggil Kemendagri untuk ditanyai soal heboh razia terhadap pelat Aceh di Sumut.

"Nanti kami akan coba sampaikan ke kementerian dan terkait yang membidangi ini soal kepala daerah," ujar dia.

Sebelumnya, beredar video Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menyetop pelat mobil dari Aceh yang masuk wilayah tersebut.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyebut razia kendaraan berpelat Aceh di wilayah Sumut tidak terjadi lagi ke depan.

