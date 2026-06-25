Heboh Bocoran Nama Rekrutan Baru Persib Bandung, Erwan Setiawan Akhirnya Beri Penjelasan

jpnn.com - BANDUNG - Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan buka suara terkait viralnya video percakapannya dengan anggota DPRD Jawa Barat Arief Maoshol Affandy, membahas rumor pemain baru Persib Bandung.

Video yang beredar luas di media sosial itu sebelumnya memicu spekulasi setelah Erwan menyebut nama mantan pemain Real Madrid Jese Rodriguez, dan eks bek Ajax Mike van der Hoorn.

Erwan menegaskan bahwa percakapan tersebut bukan pernyataan resmi. Namun, obrolan santai yang tidak pernah disangka akan tersebar di media sosial.

"Wah, itu mah obrolan warung kopi supaya tong loba nanya (jangan banyak nanya), tadinya mah sugan teh (saya kira) moal (tidak akan) di ka medsoskeun (diunggah ke medsos)," kata Erwan di Gedung DPRD Jabar, Kamis (25/6).

Menurut Erwan, pihak yang mengunggah percakapan tersebut telah meminta maaf kepadanya. Oleh karena itu, Erwan berharap persoalan tersebut tidak terus menjadi polemik.

“Akan tetapi tadi yang bersangkutan sudah minta maaf. Saya berharap ini tidak menjadi berkepanjanganlah. Da (karena) ieu mah obrolan warung kopi," ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa seluruh proses perekrutan pemain merupakan kewenangan penuh manajemen dan tim pelatih Persib.

Meski Erwan merupakan putra Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat Umuh Muchtar, dia memastikan tidak pernah ikut campur dalam urusan teknis perekrutan pemain.