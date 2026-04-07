JPNN.com - Kriminal

Heboh Diduga Terjadi Pelecehan Seksual di Fakultas Hukum UI, Ini Kata Rektor

Selasa, 14 April 2026 – 00:03 WIB
Rektor Universitas Indonesia (UI) Prof. Heri Hermansyah. Foto: Humas UI

jpnn.com, DEPOK - Heboh diduga terjadi pelecehan seksual di Fakultas Hukum (FH) Universitas Indonesia (UI).

Rektor UI Heri Hermansyah menegaskan pihaknya melakukan monitoring.

"Fakultas Hukum sudah merespons, nanti rektorat melakukan monitoring bagaimana penanganan di fakultas," kata Rektor UI Heri Hermansyah di Kampus UI Depok, Senin

Dalam pernyataan di akun instagram FHUI @fakultashukumui, Rektor menjelaskan pada tanggal 12 April 2026, fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa.

Berdasarkan laporan tersebut, Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual.

Fakultas mengecam keras segala bentuk perilaku yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik.

Saat ini, Fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan.

"Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, Fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang," katanya.

Rektor UI Heri Hermansyah buka suara soal dugaan terjadi pelecehan seksual di Fakultas Hukum.

UI  pelecehan  pelecehan seksual  rektor UI  Fakultas Hukum UI 
