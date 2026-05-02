Heboh Dua Gajah Ditemukan Mati di Bengkulu, Kemenhut Bentuk Tim Investigasi

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Ristianto Pribadi menyoroti kasus dua gajah sumatra yang ditemukan mati di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu.

Diketahui, dua gajah ditemukan mati setelah dilaporkan warga di Mukomuko pada Rabu (29/4) kemarin ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu.

“Kami menyampaikan keprihatinan mendalam atas temuan ini," kata Ristianto dalam keterangan pers Kemenhut dikutip Sabtu (2/5).

BKSDA Bengkulu setelah menerima laporan warga langsung menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Polsek Sungai Rumbai untuk pengecekan lapangan.

Tim BKSDA Bengkulu bersama dokter hewan, pada Kamis (30/4) berangkat menuju lokasi guna melakukan verifikasi dan penanganan awal, termasuk persiapan tindakan nekropsi.

Konfirmasi visual menunjukkan dua ekor gajah yang mati terdiri dari satu individu dewasa dan lainnya anakan.

Ristianto mengatakan hasil pengamatan awal tim di lapangan menunjukkan kondisi gading kedua satwa masih utuh.

Pada 1 Mei 2026, tim gabungan yang terdiri dari unsur BKSDA Bengkulu, Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera, Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (BBTNKS), serta kepolisian telah berada di lokasi dan langsung melaksanakan prosedur nekropsi sesuai standar penanganan satwa liar dilindungi.