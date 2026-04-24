Liga Indonesia

Heboh Gol Kontroversial Dewa United ke Gawang Persib, PSSI: Semua Sah

Jumat, 24 April 2026 – 09:30 WIB
Para pemain Dewa United merayakan gol. Foto: dewaunited

jpnn.com - JAKARTA - Kontroversi dua gol Dewa United ke gawang Persib Bandung akhirnya dijawab tegas.

Komite Wasit PSSI memastikan tak ada kesalahan, semua gol dinilai sah dan sesuai aturan.

Dalam duel pekan ke-28 Super League 2025/26 di Banten International Stadium, Senin (20/4), Dewa United unggul melalui gol Alex Martins dan Ricky Kambuaya sebelum akhirnya dipaksa puas dengan skor 2-2 seusai dibalas Thom Haye dan Andrew Jung.

Sorotan tajam muncul pada dua gol Dewa, yang dianggap bermasalah karena dugaan bola keluar lapangan dan sentuhan tangan.

Namun, Ketua Komite Wasit Yoshimi Ogawa memastikan keputusan wasit bukan asal-asalan.

Ogawa menegaskan, polemik gol pertama berakar pada keterbatasan sudut pandang dan teknologi. Tanpa bantuan kamera garis gawang, keputusan hanya bisa diambil jika benar-benar terlihat jelas.

"Dalam situasi ini, asisten wasit tidak memberikan sinyal bola keluar dengan mengangkat bendera. Dari posisi wasit, sangat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk mengetahui apakah bola sudah keluar atau masih berada di dalam permainan. Karena itu, wasit bertanya kepada asisten wasit," ujar Ogawa.

Ia menegaskan, keputusan diambil berdasarkan prinsip utama wasit, yaitu tidak boleh berspekulasi.

Komite Wasit PSSI menyatakan dua gol kontroversial Dewa United saat melawan Persib Bandung dinyatakan sah

