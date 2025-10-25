Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Heboh Hujan di Jakarta Mengandung Mikroplastik Berbahaya, Begini Penjelasan BRIN

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 17:52 WIB
Heboh Hujan di Jakarta Mengandung Mikroplastik Berbahaya, Begini Penjelasan BRIN - JPNN.COM
Ilustrasi hujan di Jakarta pada malam hari. Foto: Natalia Laurens/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Muhammad Reza Cordova menjelaskan terkait ramainya isu air hujan di Jakarta yang disebut mengandung mikroplastik.

Mikroplastik sendiri adalah partikel yang sangat kecil dan berbahaya apabila masuk ke dalam tubuh manusia.

Reza mengatakan penyebutan air hujan mengandung mikroplastik kurang tepat.

Sebab, air hujan bersifat bersih dan justru dapat membersihkan polutan.

"Sebenarnya air hujan itu aslinya bersih, kemudian membersihkan berbagai macam polutan," ucap Reza di Balai Kota pada Jumat (24/10).

Menurut Reza, yang sebenarnya terjadi adalah air hujan yang turun lalu bercampur dengan jalanan dan bangunan di sekitar yang menurut hasil penelitian mengandung mikroplastik.

Artinya, air hujan tersebut disebut terkontaminasi dari mikroplastik itu sendiri.

"Bisa bilang secara kasar (mengandung), tetapi kalau saya menggunakannya lebih tepatnya terkontaminasi. Jadi, memang karena di dalamnya itu sudah bercampur, terbawa,” kata dia.

Peneliti BRIN Muhammad Reza Cordova menjelaskan terkait ramainya isu air hujan di Jakarta yang mengandung mikroplastik berbahaya

TAGS   Heboh  hujan di Jakarta  mikroplastik  BRIN  Hujan  Muhammad Reza Cordova  flu  Berbahaya 
