Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Heboh Isu BBM Langka di SPBU Swasta, Menteri Bahlil Merespons Begini

Selasa, 02 September 2025 – 05:00 WIB
Heboh Isu BBM Langka di SPBU Swasta, Menteri Bahlil Merespons Begini - JPNN.COM
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (1/9/2025). ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi.

jpnn.com, JAKARTA - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menepis anggapan adanya kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta. Bahlil menyebut pihak swasta telah mendapatkan kuota impor yang sama pada 2024 beserta tambahan sepuluh persen.

Bahlil meminta jika ingin ada penambahan kuota, sebaiknya mereka mengajukan kerja sama yang sifatnya business-to-business (B2B) dengan Pertamina karena cadangan BBM nasional saat ini masih ada.

"Enggak ada (langka, red.). Jadi gini untuk ketersediaan BBM nasional kita, untuk swasta kita memberikan kuota impor itu seperti 2024. Contoh, 1 juta. Di 2025, kami berikan tambah 10 persen, jadi 1,1. Itu contoh. Jadi, gak ada yang menjadi kelangkaan," kata Bahlil.

Baca Juga:

Walaupun demikian, Bahlil melanjutkan perusahaan-perusahaan swasta itu meminta tambahan kuota impor BBM.

"Mereka meminta tambah. Tetapi, kalau meminta tambah, saya katakan bahwa persediaan nasional kita masih ada. Jadi, bisa dilakukan kolaborasi B2B dengan persediaan nasional," kata Bahlil.

Jawaban yang sama telah diberikan oleh Bahlil saat ditanya mengenai kelangkaan BBM minggu (27/8). Bahlil saat itu menyatakan perusahaan-perusahaan swasta pada tahun ini telah mendapatkan kuota impor yang lebih banyak daripada tahun 2024, yaitu kuota pada tahun 2024 sebesar 100 persen dan ada tambahan 10 persen.

Baca Juga:

Sejumlah jaringan SPBU yang dikelola oleh swasta, setidaknya di Jakarta, sejak pekan lalu tidak menjual beberapa jenis BBM premium untuk jangka waktu yang belum dapat ditentukan. Kelangkaan itu terjadi di SPBU swasta yang dikelola oleh Shell, Vivo, dan BP-AKR.

Di Istana Kepresidenan RI, Senin malam, Bahlil juga merespons pertanyaan mengenai dampak kericuhan yang disertai dengan aksi pembakaran dan penjarahan di Jakarta serta beberapa daerah luar Jawa terhadap stok minyak dan gas bumi (migas) nasional.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menepis isu kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   SPBU  BBM langka  spbu swasta  Menteri Esdm  Bahlil Lahadalia 
BERITA SPBU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp