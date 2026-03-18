Heboh Kabar Penerbangan Internasional Ditutup, Menhub Dudy: Itu Tidak Benar

jpnn.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi angkat bicara menanggapi kabar penutupan penerbangan internasional oleh pemerintah.

Dia mengaku khawatir kabar tersebut bisa memicu kehebohan di tengah masyarakat, terutama di sela-sela kesibukan penanganan arus mudik Lebaran 2026.

Dudy secara tegas menyatakan bahwa informasi mengenai penutupan pintu penerbangan internasional adalah informasi palsu alias hoaks.

"Dapat kami sampaikan bahwa berita tersebut tidak benar," kata Menhub Dudy di sela pantauan arus mudik di Tol Cikampek, Selasa (18/3).

Dudy menjelaskan bahwa media yang sempat menayangkan informasi tersebut telah menyadari kekeliruan dan melakukan langkah koreksi secara mandiri.

"Tadi media yang bersangkutan telah melakukan klarifikasi dan mencabut berita tersebut," imbuhnya.

Klarifikasi ini dirasa perlu disampaikan langsung oleh Dudy agar tidak timbul simpang siur informasi di tengah masyarakat, meskipun isu tersebut berada di luar konteks utama Operasi Ketupat atau pengaturan lalu lintas mudik.

"Jadi, itu sebagai informasi tambahan buat rekan-rekan sekalian agar tidak ada keraguan," pungkas Dudy.(mcr8/jpnn)



