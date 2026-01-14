Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Heboh Kafe di Bandung Buang Kucing dalam Karung, Wali Kota Bakal Tegur

Rabu, 14 Januari 2026 – 11:38 WIB
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Jagat media sosial dihebohkan dengan insiden membuang kucing hidup-hidup yang terjadi di salah satu kedai kopi atau kafe di Jalan Ciumbuleuit, Kota Bandung.

Kucing tersebut dimasukkan ke dalam karung berlapis, lalu diikat dan dibuang ke tempat sampah.

Mendengar ada suara kucing dari balik karung, warga yang menemukan kemudian menyelamatkannya.

Aksi itu pun viral dan memancing amarah warganet. Belakangan, seusai jadi perbincangan di media sosial, manajemen kafe menyampaikan permintaan maafnya melalui akun Instagram.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan pun ikut memberi komentarnya soal perbuatan membuang kucing yang dilakukan pegawai kafe. Meski bukan masuk unsur pidana, tetapi secara adab itu tak pantas.

"Itu, kan, sudah menjadi kelompok atau masyarakat yang sudah memiliki peradaban tersendiri. Tentu kami akan melakukan peneguran dan penelusuran," kata Farhan, Rabu (14/1/2026).

Orang nomor satu di Kota Bandung itu paham dengan banyaknya pencinta kucing di Bandung. Terlebih kini kegiatan street feeding atau gerakan memberi makan kucing liar juga banyak digandrungi masyarakat.

Namun begitu, kegiatan sosial ini justru memunculkan dampak lain yakni populasi kucing liar yang tak terkendali. Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), per tahun 2022 jumlah populasi kucing liar di Bandung sebanyak 15 ribu ekor.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan bakal menegur manajemen kafe yang membuang kucing hidup-hidup dan dimasukkan ke karung.

