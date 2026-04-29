Heboh Kasus Daycare di Yogyakarta, Legislator Ungkit Kerja Pengawasan Kemendikdasmen

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani meminta Kemendikdasmen memperketat standar pendidikan dan pengasuhan di tempat penitipan anak atau daycare.

Sebab, kata legislator fraksi PKB itu, Kemendikdasmen memiliki tanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan operasional daycare melalui dinas pendidikan di daerah.

Pernyataan tersebut disampaikannya menyikapi dugaan kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Daycare Little Aresha, Yogyakarta.

"Pengawasan harus diperketat dan standar layanan daycare harus benar-benar ditegakkan," kata dia kepada awak media dikutip jpnn.com, Rabu (29/4).

Legislator Dapil II Nusa Tenggara Barat (NTB) itu menyebut Kemendikdasmen harus mengambil langkah konkret menyelesaikan persoalan yang ada di daycare.

"Tidak boleh ada kompromi terhadap keselamatan dan perlindungan anak," tegas Lalu.

Ketua DPW PKB NTB ini menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Daycare Little Aresha, Kota Yogyakarta.

Lalu mengecam keras tindakan kekerasan tersebut dan menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap anak tidak dapat ditoleransi dalam kondisi apa pun.