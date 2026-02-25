Heboh Kasus Narkoba, Polisi Ramai-Ramai Tes Urine

jpnn.com - Polres Metro Tangerang Kota melakukan tes urine secara berkala terhadap seluruh anggotanya sebagai bagian dari komitmen menuju polri yang presisi dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Diketahui dari pemberitaan di berbagai daerah, ramai-ramai tes urine terhadap polisi ini kembali bergulir setelah heboh kasus narkoba yang menyeret perwira Polri.

"Tes urine ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut perintah Kapolri dalam rangka pencegahan dan pengawasan internal guna menghindari pelanggaran disiplin, kode etik, maupun tindak pidana, khususnya penyalahgunaan narkoba," kata Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Raden Muhammad Jauhari di Tangerang, Selasa (24/2/2026).

Selain itu, kegiatan tersebut merupakan langkah preventif sekaligus bentuk pengawasan internal yang tegas dan transparan.

"Tes urine ini adalah bentuk komitmen kami untuk memastikan seluruh personel Polres Metro Tangerang Kota bersih dari narkoba. Tidak ada toleransi bagi anggota yang terlibat penyalahgunaan narkotika," kata Kombes Jauhari.

Dia menambahkan bahwa pengawasan internal harus dimulai dari institusi sendiri sebelum melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat.

Baca Juga: Konon Inilah Foto Bandar Narkoba Penyuap AKBP Didik Putra Kuncoro

"Kami ingin memberi contoh. Kalau kami menindak tegas peredaran narkoba di luar, maka ke dalam pun harus sama tegasnya. Ini bagian dari menjaga marwah institusi Polri," tuturnya.

Pelaksanaan tes urine berjalan tertib dan lancar dengan pengawasan ketat dan diikuti para pejabat utama (PJU), Kapolsek jajaran, hingga personel Pamen, Pama, Bintara dan ASN Polres Metro Tangerang Kota.