JPNN.com - Kriminal

Heboh Kuburan Dibongkar, Kain Kafan Mayat Hilang

Selasa, 30 September 2025 – 20:55 WIB
Sebuah kuburan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kampung Katimahar Jorong Katimahar Nagari Panti Timur, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat dibongkar oleh Orang Tak Dikenal (OTK), Senin (29/9/2025). ANTARA/Heri Sumarno

jpnn.com, PASAMAN - Salah satu kuburan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kampung Katimahar Jorong Katimahar Nagari Panti Timur, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, dibongkar orang tak dikenal.

Peristiwa tersebut diketahui oleh salah seorang saksi mata Senin (29/9/) sekitar pukul 12.30 WIB yang melintas di daerah setempat.

"Peristiwa ini diketahui berawal dari saat saksi mata Jaka (23) warga setempat, hendak mengambil buah kuini di lokasi kejadian. Saat saksi melewati lokasi perkuburan melihat ada tumpukan tanah, kemudian mendekati tumpukan tanah tersebut ternyata ada salah satu kuburan yang sudah digali atau bongkar," terang Kepala Satreskrim Polres Pasaman AKP Fion Joni Hayes, Selasa.

Dia mengatakan melihat kejadian tersebut kemudian saksi memberitahukan kepada warga setempat.

"Setelah dicek bersama warga, ternyata kuburan tersebut merupakan almarhum Dmr yang meninggal dunia sekitar 52 hari lalu dengan kondisi baik-baik saja," tambahnya.

Di lokasi itu, kata dia, di dapati kuburan tersebut sudah tergali, kuat dugaan menggunakan cangkul.

"Di lokasi juga tidak ada ditemukan alat yang digunakan untuk penggali, hanya di temukan jejak kaki pelaku," katanya.

Untuk memastikan kondisi mayat, kemudian pihak keluarga minta izin kepada pihak aparat untuk mengecek ke dalam kuburan.

Kuburan dibongkar oleh orang tak dikenal membuat geger warga. Keluargan almarhum menyatakan kain kafan raib.

TAGS   Kuburan dibongkar  mayat  Kain Kafan  Polres Pasaman 
