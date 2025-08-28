Heboh Macan Tutul Kabur dari Lembang Park Zoo

jpnn.com - Satwa macan tutul di Lembang Park Zoo, Kabupaten Bandung Barat, dikabarkan lepas dari penangkaran. Kabar tersebut muncul di sejumlah grup di aplikasi Whatsapp, dan media sosial pada Kamis (28/8/2025).

Berdasarkan informasikan yang diterima, macan tersebut dikabarkan kabur ke permukiman warga.

Pantauan warga di lokasi, saat ini Lembang Park Zoo di tutup sementara untuk pengunjung.

Tampak sejumlah personel kepolisian dan TNI berada di lokasi. Ada juga kendaraan K9 yang terlihat di parkiran Lembang Park Zoo.

Saat dikonfirmasi Kapolres Cimahi AKBP Niko N Adi Putra mengatakan, saat ini jajarannya tengah melakukan pemeriksaan untuk memastikan kabar tersebut.

"Ini masih informasi yang beredar di media sosial yang berujung membuat masyarakat khawatir. Pastinya kalau ada informasi pasti, akan kami sampaikan," kata Niko kepada wartawan, di Cimahi.

"Kami kirimkan tim datang ke lokasi, kami mengirimkan k9 ke lokasi di Cisarua, mengetahui kebenarannya. Lokasinya masih di wilayah Cisarua dan sekitarnya," ujarnya.

Salah seorang pengunjung pun ditolak saat akan masuk ke Lembang Zoo. Ia mengaku tidak mendapat penjelasan dari pihak Lembang Zoo.