Heboh Materi Mens Rea, Habib Rizieq Singgung Penghinaan Islam & Minta Pandji Bertobat

jpnn.com, JAKARTA - Habib Rizieq Shihab turut memberikan respons terhadap materi stand up Pandji Pragiwaksono bertajuk 'Mens Rea' yang belakangan menjadi perbincangan.

Habib Rizieq menyoroti soal pernyataan komika tersebut yang menyinggung soal salat sebagai salah satu ibadah umat Islam.

Dia menyebut bahwa tak mempermasalahkan kritik yang dilontarkan oleh Pandji dalam materi 'Mens Rea'.

"Saudara, seorang pelawak melakukan lawakannya dengan menyampaikan kritik pedas terhadap pemerintah. Saya dukung, saya juga sering kritik pemetintah kok. Tetapi ada bagian yang sangat memprihatinkan," kata Rizieq dalam tayangan YouTube yang disiarkan oleh Islamic Brotherhood Television, Selasa (13/1).

Menurut Rizieq, yang menjadi persoalan dalam komedi tersebut adalah membawa-bawa calon pemimpin yang rajin salat. Rizieq menegaskan dalam Islam mereka yang tidak menunaikan ibadah sifatnya haram.

"Kenapa kalau umat Islam mensyaratkan pemimpin itu harus salat, saudara? Itu kan ajaran Islam. Tidak boleh kita memilih pemimpin yang tak salat, haram! Sepintar apa pun dia, sehebat apapun dia, Saudara, bergelar profesor, doktor, hebat mimpinnya, kita tahu dia tidak salat, haram. Itu ajaran Islam, jangan kau hina," ujar Rizieq.

Dia pun menyesali materi tersebut dijadikan bahan olok-olok. "Kalau orang Islam wajib memiliki pemimpin yang salatnya enggak bolong. Bagus tidak? Bagus tidak? Perlu tidak? Kalau orang Islam diolok-olok, dihina-hina tentang pilihannya, enggak boleh, Saudara," ucapnya.

Rizieq menilai materi Pandji Pragiwaksono soal memilih calon pemimpin yang rajin salat telah menghina Al-Quran.