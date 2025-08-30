Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Heboh, Mobil Listrik Daihatsu Ayla EV Bakal Meluncur, ADM: Kami Kan Sudah Terbuka

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 00:03 WIB
PT Astra Daihatsu Motor mengenalkan Ayla EV di GIIAS 2022. Ilustrasi. FOTO: Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA - Astra Daihatsu Motor (ADM) buka suara mengenai kehadiran mobil listrik Ayla EV di tanah air.

Sebelumnya, Daihatsu memamerkan mobil ramah lingkungan itu dalam video pendek pada saat perayaan 9 juta unit di pabriknya yang berlokasi di Sunter, Jakarta Utara.

Penampakan mobil listrik Ayla EV itu tentu menjadi sinyal kuat bahwa Daihatsu bakal meluncurkan kendaraan tersebut.

Namun, hingga kini mobil listrik itu belum juga dirilis kepada publik di Indonesia.

Marketing Director dan Director Corporate Planning & Communication Astra Daihatsu Motor, Sri Agung mengaku masih melakukan riset terlebih dahulu sebelum menghadirkan kendaraan terbaru.

“Riset untuk semua produk berjalan,” kata Sri Agung Handayani ketika dikonfirmasi terkait isu bakal meluncurkan Ayla EV di Indonesia, melalui pesan singkat dari Jakarta pada Jumat.

Hadirnya berbagai kendaraan dari Daihatsu, senantiasa membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Sebab, kata dia, harus menyesuaikan apa yang memang dibutuhkan oleh masyarakat domestik dalam memiliki kendaraan agar tepat sasaran.

