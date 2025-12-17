Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Heboh Muda Mudi Berbuat Asusila di Teras Cihampelas

Rabu, 17 Desember 2025 – 20:23 WIB
Suasana di area Teras Cihampelas, Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Sepasang remaja terciduk tengah berbuat asusila di Teras Cihampelas, Kota Bandung. Video yang memperlihatkan pasangan itu viral di media sosial.

Pasangan remaja itu langsung ditegur oleh perekam video. Remaja perempuan dan laki-laki tersebut langsung melarikan diri turun ke bawah meninggalkan Teras Cihampelas.

Aksi itu pun mendapatkan kecaman dari warganet. Mereka mengecam tindakan pasangan remaja itu.

Kasatpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi mengatakan petugas di lapangan maksimal dalam melakukan pengamanan di Teras Cihampelas dan berkeliling melakukan pengawasan. Namun, jumlah pintu menuju Teras Cihampelas jumlahnya ada sembilan titik.

Warga yang punya niat berbuat buruk di Teras Cihampelas, kerap kali kucing-kucingan dengan petugas di lokasi.

Bambang menuturkan pihaknya beberapa kali menemukan pengunjung yang melakukan aksi tidak senonoh.

"Mudah-mudahan tidak ada kejadian terulang," katanya.

Bambang menuturkan, pihaknya juga sudah menutup pintu masuk ke Teras Cihampelas pada pukul 22.00 WIB.

Satpol PP Bandung buka suara soal sepasang remaja yang terciduk tengah berbuat asusila di Teras Cihampelas.

