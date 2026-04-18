Heboh Napi Mengopi di Luar Rutan, Legislator: Harus Diselidiki Mendalam

Sabtu, 18 April 2026 – 10:10 WIB
Politikus PDIP Andreas Hugo Pareira. Foto: Aristo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira meminta dilakukan penyelidikan soal kabar narapidana korupsi yang kedapatan berada di sebuah kafe, Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Menurutnya, penyelidikan mendalam harus dilakukan oleh pihak terkait.

“Adanya napi di Sultra yang bisa berkeliaran di kafe harus disediki lebih mendalam," kata Andreas melalui keterangan pers, Sabtu (18/4).

Diketahui, sebuah video yang merekam narapidana korupsi bernama Supriadi bersantai nongkrong di kedai kopi bersama petugas rutan, viral di media sosial.

Supriadi merupakan warga binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Kendari, Sulawesi Tenggara.

Dia mendekam di Rutan Kelas IIA Kendari setelah divonis penjara lima tahun terkait kasus korupsi sektor pertambangan saat menjabat Kepala KUPP Kelas III Kolaka.

Andreas menduga narpidana bisa keluar dari rutan akibat petugas yang disuap, sehingga perlu ada penyelidikan.

“Warga binaan atau napi yang bisa berkeliaran di luar Rutan atau Lapas hanya mungkin terjadi apabila ada kerja sama dengan petugas lapas atau rutan,” beber legislator fraksi PDI Perjuangan itu.

TAGS   napi keluar rutan  Napi  Andreas Hugo Pareira  Sulawesi Utara 

