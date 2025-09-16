Heboh Pembuangan Mayat dalam Karung di Konawe Selatan, Begini Kronologinya

jpnn.com, KONAWE SELATAN - Polisi mengungkap kronologi kasus pembuangan mayat anak berusia lima tahun berinisial NNH di dalam karung di Desa Tolu Wonua, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kapolres Konsel AKBP Febry Sam di Andoolo mengatakan pihaknya telah membekuk dan menetapkan satu orang tersangka bernama Afdan, yang merupakan tetangga korban.

"Sampai saat ini tersangka yang kami tetapkan satu orang, kami masih dalami untuk kasus ini apakah ada modus atau motif lain, atau apakah ada peluang masih kami dalami," kata Febry.

Dia menyebutkan dari keterangan tersangka dan para saksi, awal kasus itu bermula saat korban tengah bermain di sekitar Masjid Tolu Wonua, dan menanyakan keberadaan temannya kepada tersangka.

Saat itu, tersangka memberitahu kepada korban jika rekan yang dicarinya itu berada di dalam kamar mandi dalam rumahnya, pada Kamis (11/9) sekitar pukul 16.00 WITA.

"Setelah itu korban melihat di kamar mandi tidak ada. Kemudian sebelum keluar, karena tersangka yang berada di dalam kamar, sambil komunikasi si korban ini masuk ke kamar tersangka. Setelah masuk ke kamar, tersangka langsung memeluk korban," ujarnya.

Saat dipeluk oleh tersangka, korban sempat meminta untuk pulang ke rumahnya karena takut. Akan tetapi, tersangka malah membaringkan korban di atas tempat tidurnya dan menutup mukanya menggunakan bantal, bahkan saat itu tersangka juga sempat mencekik korban karena dia berteriak.

"Setelah korban tak sadarkan diri, lalu ada pelecehan seksual tersangka terhadap korban," ungkapnya.