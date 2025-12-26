Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Legislatif

Heboh Pembubaran Massa Pembawa Bendera GAM, Legislator: Dimohon Semua Bisa Tenang

Jumat, 26 Desember 2025 – 17:58 WIB
Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin. Foto: source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai pengibaran bendera berwarna merah berlambang bulan sabit dan bintang yang mirip panji-panji Gerakan Aceh Merdeka (GAM), sebenarnya biasa dilakukan di Serambi Mekah pada Desember.

Legislator fraksi PDI Perjuangan mengatakan aksi pengibaran sebenarnya bakal setop dengan sendiri setelah berakhir Desember.

Hal demikian dikatakan Kang TB sapaaan TB Hasanuddin menyikapi heboh pembubaran sekelompok warga pengibar bendera mirip GAM, Kamis kemarin.

"Itu biasa setiap bulan Desember, nanti juga berhenti," ujarnya melalui layanan pesan, Jumat (26/12).

Eks Sesmilpres itu berharap semua pihak bisa tenang menyikapi pengibaran bendera dan fokus ke urusan penanggulangan banjir dan longsor di Aceh.

"Dimohon semua pihak agar tenang, mari fokus membantu korban bencana saja," ujar Kang TB.

Korem 011/Lilawangsa membubarkan aksi sekelompok warga yang membawa bendera GAM di Lhokseumawe, Aceh, Kamis.

Saat membubarkan aksi tersebut, prajurit TNI juga mengamankan sepucuk senjata api pistol serta senjata tajam rencong.

