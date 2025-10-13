Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Heboh Pemotongan Transfer ke Daerah, Efriza Memuji Duet Tito-Purbaya

Senin, 13 Oktober 2025 – 01:30 WIB
Heboh Pemotongan Transfer ke Daerah, Efriza Memuji Duet Tito-Purbaya - JPNN.COM
Mendagri Muhammad Tito Karnavian. Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

jpnn.com - JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan pernyataan terbaru terkait pemotongan dana transfer ke daerah (TKD).

Sikap Tito sejalan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, bahwa pemerintah pusat akan mengawal kebijakan pengalihan TKD.

Keduanya memastikan, kebijakan ini tidak menekan pemerintah daerah (pemda), melainkan mendorong tata kelola keuangan yang lebih sehat dan mandiri.

Baca Juga:

“Kebijakan pengalihan TKD bukan pemangkasan membabi buta, melainkan dorongan agar daerah lebih disiplin secara fiskal dan fokus pada program prioritas yang langsung menyentuh masyarakat,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (12/10).

Mendagri Tito menegaskan pemerintah pusat tidak akan tinggal diam jika ada pemda yang benar-benar kesulitan menghadapi tekanan fiskal akibat pengalihan TKD.

Namun, bantuan dari pusat akan diberikan dengan catatan daerah harus terlebih dahulu melakukan penataan ulang anggaran dan memastikan belanja daerah berjalan efisien.

Baca Juga:

Diaa juga meminta kepala daerah tidak reaktif terhadap angka transfer, tetapi menata ulang program kerja agar lebih berdampak bagi publik.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya juga meminta seluruh kepala daerah memperbaiki kualitas belanja dan tata kelola anggaran agar dana transfer benar-benar memberikan dampak optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Sikap Mendagri Tito Karnavian dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa kompak soal pemotongan dana transfer ke daerah atau TKD.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Transfer ke Daerah  dana transfer ke daerah  Menkeu Purbaya  Tito Karnavian  TKD 
BERITA TRANSFER KE DAERAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp