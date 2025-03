Heboh Penikaman di Karaoke See You Rohil, 2 Orang Tewas, Satunya Polisi

jpnn.com - Insiden penikaman brutal terjadi di pos pintu masuk Karaoke See You, Jalan Utama I Kompleks BMH (Buh Me He), Kelurahan Bagan Barat, Bagansiapiapi, Rokan Hilir pada Sabtu (29/3/2025) malam sekitar pukul 21.00 WIB.

Akibat kejadian ini, dua orang tewas, termasuk seorang polisi. Sementara satu korban lainnya mengalami luka serius.

Dari informasi yang dihimpun, peristiwa ini diduga dilakukan oleh seorang penjaga kompleks BMH berinisial MK (39).

Pelaku menggunakan senjata tajam untuk menyerang tiga korban, yakni anggota Polsek Sinaboi Bripka Lestari Candra (39), Herman (30), dan Dedi (49).

Akibat penikaman tersebut, Bripka Lestari Candra dan Herman meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan di Instalasi Gawat Darurat RSUD Pratomo Bagansiapiapi.

Adapun korban Dedi mengalami luka tusuk serius di bagian punggung dan saat ini masih menjalani perawatan intensif di RSUD Pratomo Bagansiapiapi.

Hingga kini, polisi masih menyelidiki motif dan kronologi lengkap kejadian tersebut.

Kasatreskrim Polres Rohil AKP Putu Adi Juniwinata, saat dikonfirmasi pada Minggu (30/3/2025), membenarkan adanya insiden tersebut.