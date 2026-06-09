Heboh Pesta Gay di Karawang, 5 Pemuda Diciduk Polisi

jpnn.com, KARAWANG - Aparat kepolisian menangkap lima pemuda terkait dengan beredarnya rekaman video pesta gay atau LGBT di sebuah tempat hiburan malam (THM) di Karawang.

"Para terduga pelaku kami amankan setelah video yang memperlihatkan dugaan tindak pidana kesusilaan di muka umum viral di berbagai platform media sosial," kata Kapolres Karawang AKBP Fiki Novian Ardiansyah saat ekspos pengungkapan kasus di Mapolres Karawang, Selasa.

Dia menyampaikan penangkapan terhadap pelaku itu dilakukan karena tindakan asusila (pesta LGBT) di sebuah tempat hiburan malam di wilayah perkotaan Karawang menimbulkan keresahan masyarakat.

Lima terduga pelaku yang diamankan itu masing-masing berinisial DA (23), SA (23), R (21), AH (20) dan IH (20).

Kronologi kejadian bermula pada Sabtu (6/6) sekitar pukul 23.30 WIB. Saat itu kelima terduga pelaku bersama seorang saksi berinisial S sedang berkumpul di rumah S yang berlokasi di Telukjambe Timur, Karawang.

Saat sedang berkumpul, terduga pelaku R mendapat kabar dari terduga pelaku I (masih dalam pengejaran) bahwa I sedang berada di Karawang Theatere Night Mart. Setelah mendapat informasi tersebut, rombongan pun memutuskan untuk mendatangi lokasi.

Mereka tiba sekitar pukul 00.00 WIB. Namun, tempat hiburan malam tersebut sudah penuh pengunjung. Sehingga mereka memutuskan untuk pergi mencari tempat lain.

Kasatres Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA dan PPO) Polres Karawang AKP Herwita menambahkan sekitar pukul 01.00 WIB, terduga pelaku I kembali menghubungi R dan memberitahu bahwa ada meja kosong di tempat hiburan malam itu.