JPNN.com - Nasional - Hukum

Heboh Proyek Sepatu Sekolah Rakyat, Gus Ipul Datangi KPK

Jumat, 08 Mei 2026 – 10:38 WIB
Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberikan keterangan saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (8/5/2026). ANTARA/Rio Feisal

jpnn.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas pengadaan barang dan jasa di kementeriannya, terutama pada program Sekolah Rakyat.

Gus Ipul bersama Wakil Mensos Agus Jabo Priyono dan jajaran tiba sekitar pukul 09.32 WIB, sedangkan Agus Jabo pada pukul 09.13 WIB.

"Konsultasi, minta nasihat sekaligus menyampaikan perkembangan-perkembangan pengadaan barang dan jasa di Kemensos," kata Gus Ipul di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Dia mengatakan tidak mempersiapkan hal secara khusus untuk bertemu dengan pejabat KPK.

"Kami akan menyampaikan semua hal yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos sekaligus kami minta nasihat, masukan, kritik, dan saran karena kebetulan kami juga sedang memulai pelaksanaan pengadaan pada 2026," katanya.

Dia kemudian menyatakan tidak ingin program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti Sekolah Rakyat dinodai dengan praktik korupsi.

Oleh karena itu, dia sejak awal sudah menyatakan terbuka, dan menyampaikan segala hal yang sudah dilakukan kepada publik maupun kepada lembaga-lembaga pemeriksa seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

"Juga lembaga-lembaga non-pemerintah untuk mengawasi dan ikut mengawal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos," ujarnya.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mendatangi Gedung KPK setelah heboh proyek pengadaan sepatu bagi siswa Sekolah Rakyat.

Sekolah Rakyat  proyek sepatu  pengadaan sepatu  Gus Ipul  Saifullah Yusuf  Mensos  KPK 
