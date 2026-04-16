JPNN.com - Entertainment - Musik

Heboh Rumor Thomas Ramdhan Hengkang, GIGI Akhirnya Buka Suara

Kamis, 16 April 2026 – 07:07 WIB
GIGI, grup musik. Foto: Dok. JUNI Records

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, GIGI akhirnya buka suara soal pernyataan pemain bass, Thomas Ramdhan yang mengaku segera hengkang.

Melalui unggahan di Instagram, GIGI memastikan bahwa band tetap solid dengan formasi Armand Maulana (vokal), Thomas Ramdhan (bass), Dewa Budjana (gitar), dan Gusti Hendy (drum).

"Kami, Armand Maulana, Thomas Ramdhan, Dewa Budjana, Gusti Hendy, sebagai GIGI yang seutuhnya," ungkap GIGI, Rabu (15/4).

Pemilik hit Terbang itu tidak memungkiri bahwa terkadang ada perselisihan di antara personel.

Salah satu momen krusial yang terjadi yakni ketika GIGI sehabis pentas.

"Kadang perbedaan pendapat dan gesekan kecil jadi hal yang enggak bisa dihindari di antara kami berempat. Apalagi setelah manggung dan kondisi badan sama pikiran lagi sama-sama lelah, semuanya bisa terasa lebih sensitif dari biasanya. Hal-hal yang biasanya bisa kami hadapi dengan santai, kadang jadi terasa lebih besar saat rasa capek dan emosi bercampur," jelasnya.

"Tapi justru dari proses itu, kami terus belajar untuk saling memahami dan bertumbuh bersama," lanjut GIGI.

GIGI menilai masalah yang terjadi bisa menjadi pelajaran dan kesempatan saling memahami.

