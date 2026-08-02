Heboh Sejumlah Mall di Jakarta Pasang Pagar Tinggi, Pramono: Mengganggu Kenyamanan

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku tak nyaman dengan adanya pemasangan pagar-pagar tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta.

Menurut dia, pemasangan tiba-tiba pagar tinggi itu membuat kesan bahwa Jakarta tak aman.

“Secara pribadi sebagai Gubernur Jakarta tentunya saya tetap berkeinginan apa pun Jakarta itu aman, nyaman, dan juga bagi para pelaku bisnis, termasuk pemilik mall, properti, perkantoran, dan sebagainya,” ucap Pramono, dikutip Minggu (2/7).

“Tidak perlu kemudian harus memasang pagar yang berlebihan. Dan saya akan segera mengoordinasikan untuk menertibkan itu. Sebab, jangan sampai kemudian ini menjadi image bahwa Jakarta sedang tidak baik-baik saja," imbuhnya.

Pramono menuturkan sebagai Gubernur Jakarta, dirinya telah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan aparat penegak hukum di berbagai sektor, sehingga dia meyakini bahwa Jakarta aman-aman saja.

Dia mengaku tak melarang secara spesifik, tetapi adanya pagar tersebut dinilai berlebihan.

“Itu mengganggu kenyamanan, Jakarta yang sekarang ini menurut saya harusnya bisa lebih baik,” kata dia.

Dibanding memasang pagar tinggi, Politikus PDI Perjuangan itu menganjurkan agar memperbanyak pohon supaya lebih hijau.