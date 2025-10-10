Heboh Suami Bacok Istri di Musi Rawas, Begini Kejadiannya

jpnn.com - Seorang suami di Musi Rawas (Mura) berinisial RZ (36) tega membacok istrinya sendiri PT (34), setelah melihat isi chat korban dengan pria lain di WhatsApp.

Akibat dari peristiwa tersebut, korban mengalami luka bacok di bagian belakang kepala, leher sebelah kiri, dan bagian pelipis mata.

Kasat Reskrim Polres Mura AKP Redho Agus Suhendra membenarkan adanya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) itu.

"Memang benar ada perkara KDRT, yang melibatkan tersangka RZ dan korbannya PT," ungkap Redho, Jumat (10/10/2025).

Kejadian bermula pada Jumat (24/1/2025) lalu, pada saat korban melihat pesan chat diduga dari perempuan di HP pelaku.

Namun, korban tetap menyiapkan sarapan pagi seperti biasa, tetapi pelaku tidak mau makan sarapan yang sudah disiapkan oleh korban, hingga antara korban dan pelaku terjadi cekcok mulut.

"Korban lalu membungkus sarapan tersebut untuk bekal pelaku bekerja, tetapi pelaku membuangnya, kemudian terjadilah pertengkaran hingga pelaku memukul korban dengan tangan dan menggunakan helm yang mengenai bagian kepala, lengan dan punggung," ujar Redho.

Akibat kejadian tersebut, keduanya berpisah sementara dan tidak tinggal satu rumah, korban berangkat dan tinggal di Jakarta di tempat keluarganya, sedangkan pelaku di Desa Lubuk Ngin, Kecamatan Selangit.