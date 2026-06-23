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JPNN.com - Kriminal

Heboh Suami Bunuh Istri di Tambora, Polisi Ungkap Fakta Mencengangkan

Selasa, 23 Juni 2026 – 20:35 WIB
Heboh Suami Bunuh Istri di Tambora, Polisi Ungkap Fakta Mencengangkan - JPNN.COM
Ilustrasi pembunuhan. Grafis: Dok JPNN.com

jpnn.com, TAMBORA - Aparat kepolisian mengungkap kasus pembunuhan yang dilakukan suami terhadap istrinya di Angke, Tambora, Jakarta Barat. Tindakan itu dipicu keributan karena sang suami yang menggunakan narkotika.

Pria berinisial ES (30) itu membunuh istrinya di kediamannya di Jalan Padamulya VIII RT/RW 001/09 Angke, Tambora, Jakarta Barat pada Jumat (19/6) sore lalu.

"Karena masalah bahwa suaminya ini menggunakan narkotika," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Wisnu Wirawan saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

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Wisnu menjelaskan ada dugaan sebelum pembunuhan terjadi, pasangan suami istri tersebut sempat cekcok lantaran sang suami menggunakan narkoba. Namun, hingga kini polisi belum mengungkap jenis narkoba yang digunakan pelaku.

Polisi juga masih melakukan pendalaman terkait kondisi pelaku saat melakukan aksi kejinya, termasuk dugaan pengaruh narkotika.

"Soal jenis narkoba, saat ini masih dilakukan pendalaman tentang narkotikanya ini apa," tutur Wisnu.

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Lebih lanjut, Wisnu juga menyampaikan bahwa hasil visum mayat korban membuktikan adanya tanda kekerasan pada tubuh korban. Kendati demikian, dia mengakui hasil resmi otopsi belum bisa disampaikan.

"Hasil visum itu menunjukkan adanya tanda kekerasan pada tubuh korban," ucap Wisnu.

Seorang suami di Tambora, Jakarta Barat tega membunuh istrinya sendiri setelah sempat cekcok persoalan narkoba.

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TAGS   Kasus Pembunuhan  pembunuhan sadis  Suami Bunuh Istri  Polres Metro Jakarta Barat 
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