Heboh Tayangan Kontroversial di DA 7, Kiai Cholil: Sedang Ditangani MUI

Jumat, 28 November 2025 – 15:19 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis menyebutkan pihaknya tengah menangani tayangan di sebuah stasiun televisi swasta yang membuat heboh publik.

Menurutnya, pihak stasiun televisi memang sudah melayangkan permintaan maaf, tetapi penangan akan tetap dilakukan MUI.

"Ini sedang ditangani oleh MUI, meskipun sudah minta maaf dan menyetop tayangannya, tetapi ini perlu diproses lebih lanjut sebagai pelajaran bagi kita," demikian Kiai Cholil sapaan Cholil Nafis melalui X akunnya dikutip, Jumat (28/11).

Diketahui, acara Dangdut Academy (DA) 7 yang tayang di Indosiar memunculkan kehebohan di media sosial.

Sebab, muncul tayangan DA 7 pada 25 November 2025 yang menampilkan Boger Bojinov sedang menari diiring lagu bernuansa tauhid.

Belakangan, publik menilai tayangan DA 7 menghina kalimat tauhid. Beberapa, bahkan meminta Indosiar bertanggung jawab.

Adapun, Boger adalah seleb TikTok yang juga dikenal kerap tampil energik dalam berbagai acara hiburan dengan goyang ala ngebor.

Kiai Cholil menegaskan bahwa tauhid adalah kalimat sakral bagi umat dan meminta semua pihak tidak memain-mainkan.