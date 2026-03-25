JPNN.com - Daerah

Heboh Temuan Tengkorak Manusia di Pantai

Rabu, 25 Maret 2026 – 13:03 WIB
Polisi memeriksa tengkorak manusia yang ditemukan di pesisi pantai. ANTARA/Ho-Polresta Kupang Kota

jpnn.com, KUPANG - Tengkorak manusia ditemukan di pesisir Pantai Nunsui, RT 005/RW 002, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, pada Selasa (24/3) kemarin.

“Setelah menerima laporan, kami segera menerjunkan piket gabungan dan berkoordinasi dengan tim Identifikasi Polresta Kupang Kota untuk melakukan olah TKP,” kata  Kapolresta Kupang Kota Kombes Pol Djoko Lestari melalui Kapolsek Kota Lama AKP Zainal Arifin Abdurahman, Rabu.

Tengkorak manusia itu, ujar dia, sudah dibawa ke RS Bhanyangkara Titus Ully Kupang untuk pemeriksaan medis dan forensik oleh dokter forensik.

Namun, karena area penemuan tersebut berada tidak jauh dari area pemakaman warga, maka dugaan sementara, tengkorak manusia itu merupakan bagian dari kerangka lama yang muncul ke permukaan akibat abrasi atau gelombang laut.

Polisi mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak berspekulasi sebelum hasil pemeriksaan forensik keluar.

“Biarkan tim medis memastikan identitas dan asal-usul temuan tersebut,” ujar Kapolsek.

Sebelumnya pada warga menemukan benda diduga tengkorak manusia di pesisir Pantai Nunsui, RT 005/RW 002, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Selasa (24/3).

Penemuan tersebut sempat menghebohkan masyarakat dan beredar luas melalui rekaman video di media sosial.

Saksi melihat awalnya seperti benda biasa, tetapi setelah diperiksa ternyata diduga tengkorak manusia.

