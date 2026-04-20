Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Heboh Tendangan Kungfu Fadly Alberto, Komisi X Sorot Pembinaan Karakter Pemain Bola

Senin, 20 April 2026 – 18:44 WIB
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani. Foto dokumentasi pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyayangkan aksi tendangan keras bergaya 'kungfu' oleh pesepak bola Fadly Alberto ke pemain lawan.

Diketahui, aksi kungfu Alberto terjadi dalam pertandingan Elite Pro Academy (EPA) U-20 2025/2026 antara Bhayangkara FC U-20 dan Dewa United U-20 di Stadion Citarum, Semarang, Minggu (19/4).

Menurut Lalu, peristiwa tendangan kungfu itu terjadi dalam pertandingan kompetisi usia muda yang seharusnya menjadi ruang pembinaan karakter, sportivitas, dan kedisiplinan.

Baca Juga:

Dia mengingatkan kompetisi sepak bola seharusnya menjadi tempat pendidikan sportivitas, pengendalian emosi, serta penghormatan terhadap sesama pemain. 

"Tindakan kekerasan yang terjadi, apalagi dilakukan oleh pemain yang selama ini dikenal sebagai talenta potensial, dinilai mencederai semangat tersebut," kata Lalu melalui keterangan persnya, Senin (20/4).

Legislator fraksi PKB itu menilai insiden tendangan kungfu tidak bisa dipandang sebagai kesalahan individu semata, melainkan perlunya penguatan sistem pembinaan dalam ekosistem sepak bola nasional. 

Baca Juga:

Lalu memandang pembinaan atlet usia muda harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya menitikberatkan pada kemampuan teknis.

Menurutnya, pembinaan pesepak bola muda harus menitikberatkan aspek mental, karakter, dan kedewasaan dalam bertanding. 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendorong dilakukan investigasi menyikapi insiden tandangan kungfu Fadly Alberto.

Fadly Alberto  tendangan kungfu  Komisi X  lalu hadrian irfani  DPR RI 
BERITA FADLY ALBERTO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp