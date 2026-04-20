Heboh Tendangan Kungfu Fadly Alberto, Nova Arianto Siapkan Sanksi Tegas

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia U-20 Nova Arianto angkat suara usai aksi tendangan kungfu yang dilakukan pemainnya, Fadly Alberto. Ia menyebut aksi tersebut telah mencoreng nilai sportivitas.

Aksi keras itu terjadi saat laga EPA Super League U-20 2025/26 antara Bhayangkara FC U-20 melawan Dewa United U-20 di Stadion Citarum, Semarang, Minggu (19/4/2026).

Bukannya menunjukkan kualitas, Fadly membuat geger dengan aksi brutal yang dinilai jauh dari nilai sportivitas.

Nova tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia menyebut tindakan itu sebagai tamparan keras bagi pembinaan pemain muda, terutama karena Fadly bukan pemain sembarangan. Ia pernah mengenakan seragam Timnas U-17 dan kini dipromosikan ke skuad U-20.

“Apapun alasannya, itu bukan contoh yang bisa ditiru. Ini sangat disayangkan,” kata Nova.

Jika terbukti pemain Timnas U-20 itu terlibat dalam aksi tak terpuji tersebut, hukuman tegas siap dijatuhkan. Baginya, status pemain timnas bukan sekadar soal kemampuan, tapi juga tanggung jawab menjaga sikap.

Saat ini, tim pelatih tengah membongkar kronologi kejadian untuk mengungkap akar masalah di balik insiden panas tersebut. Nova menegaskan tak ada toleransi untuk aksi emosional yang mencederai nilai fair play.

“Kalau benar ada pemain timnas yang terlibat, pasti ada konsekuensi. Mereka harus jadi contoh, bukan justru mencoreng,” lanjutnya.