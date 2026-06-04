Heboh, Ternyata Pencetak Gol Timnas Indonesia Salah Nama

jpnn.com - JAKARTA - PSSI meluruskan kesalahan identitas yang sempat mengiringi kemenangan Timnas U-19 Indonesia atas Myanmar di ajang Piala AFF U-19.

Federasi menegaskan pemain yang mencetak dua gol pada laga tersebut adalah Dimas Adi, bukan Dimas Wicaksono seperti yang ramai diberitakan sebelumnya.

Kekeliruan itu mencuat setelah nama Dimas Wicaksono tercantum sebagai pemain bernomor punggung 9 dalam Daftar Susunan Pemain (DSP) pertandingan yang digelar di Stadion Sumatera Utara, Deli Serdang, Senin (1/6).

Padahal, dua gol yang membantu Indonesia menang 3-0 atas Myanmar sebenarnya dicetak oleh Dimas Adi.

PSSI menyebut kesalahan tersebut bukan berasal dari data yang dikirimkan tim kepada AFF. Federasi mengklaim seluruh dokumen pemain telah diserahkan dengan benar sebelum turnamen berlangsung.

Anggota Exco PSSI Arya Sinulingga menjelaskan kekeliruan terjadi pada proses penulisan nama dalam dokumen pertandingan yang disiapkan panitia lokal. Untuk itulah, nama pencetak gol kemudian ikut salah tercatat dalam berbagai laporan laga.

"Padahal, kedua nama tersebut merujuk pada dua pesepakbola yang sepenuhnya berbeda dan membela klub yang berbeda di kompetisi domestik."

Menurut Arya, tidak ada persoalan terkait status maupun identitas pemain yang terdaftar di turnamen. Seluruh data yang dimiliki AFF tetap sesuai dengan dokumen resmi yang dikirim PSSI.