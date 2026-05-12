JPNN.com - Kriminal

Heboh Tiga Anak Disekap di Bandung, Rumah Disiram Bensin-Anjing Dilepas

Selasa, 12 Mei 2026 – 08:49 WIB
Tim Prabu Polrestabes Bandung saat menggagalkan aksi penyekapan di Jalan Lemah Nendeut, Kota Bandung, Selasa (12/5/2026) dini hari. Foto: dok. Humas Polrestabes Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Aksi penyekapan terhadap anak berhasil digagalkan tim Prabu Polrestabes Bandung, pada Selasa (12/5/2026) dini hari.

Peristiwa itu terjadi di sebuah rumah Jalan Lembah Nendeut, Kota Bandung.

Kabag Ops Polrestabes Bandung AKBP Asep Saepudin mengatakan informasi penyekapan tersebut diketahui polisi setelah mendapatkan informasi dari warga.

Polisi kemudian mendatangi lokasi kejadian, dan di lokasi ditemukan adanya pelaku yang menyiram bensin ke sekeliling rumah yang dijadikan tempat penyekapan.

Diduga pelaku berniat membakar rumah dan para korban yang disekapnya.

Selain itu, pelaku juga melepaskan anjing untuk menghalau petigas masuk ke dalam rumah.

Namun begitu, polisi dapat mengamankan tiga anak yang masing-masing berusia tujuh tahun, lima tahun, dan tiga tahun dari dalam rumah tersebut.

"Para korban berhasil kita selamatkan dengan kondisi sehat tidak ada luka apapun,” kata Asep saat dihubungi.

