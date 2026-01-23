Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Heboh Video Pesta Pasangan Sesama Jenis di Cirebon, Polisi Bergerak

Jumat, 23 Januari 2026 – 19:27 WIB
Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar (tengah) saat memberikan keterangan di Cirebon, Jawa Barat, Jumat (23/1/2026). ANTARA/Fathnur Rohman.

jpnn.com - Kepolisian Resor (Polres) Cirebon Kota, Jawa Barat bergerak mengusut video viral di media sosial yang diduga menampilkan aktivitas pesta pasangan sesama jenis, di salah satu tempat hiburan malam di wilayah itu.

Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar menyebut pihaknya telah mengamankan dua orang terkait video tersebut untuk menjalani pemeriksaan.

Dia mengatakan dua orang yang diamankan masing-masing berinisial I (25) dan Y (26), yang telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik.

"Benar ada video viral yang menunjukkan dugaan pelanggaran kesusilaan di wilayah hukum kami," kata AKBP Eko.

Pengamanan dilakukan untuk kepentingan pendalaman lebih lanjut, terhadap peristiwa yang terekam dalam video dan beredar luas di masyarakat.

Menurut dia, langkah tersebut merupakan respons kepolisian atas keresahan publik sekaligus untuk memastikan kepastian hukum di wilayah hukum Polres Cirebon Kota.

"Kami berkewajiban menjamin kepastian hukum dan menjaga situasi keamanan serta ketertiban masyarakat agar tetap kondusif," ujarnya.

Kapolres mengatakan proses pemeriksaan dilakukan untuk mendalami peran masing-masing pihak, pada peristiwa tersebut.

Polres Cirebon Kota bergerak menyelidiki heboh video pesta pasangan sesama jenis di sebuah tempat hiburan di kota itu. Ini perkembangannya.

