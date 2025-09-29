Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Heboh Video Sule Ditilang di Jalan, Ini Jadwal Sidangnya

Senin, 29 September 2025 – 00:10 WIB
Sule. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Sule dijadwalkan menjalani sidang tilang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat (3/10).

Hal tersebut sehubungan peristiwa dirinya ditilang oleh petugas Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan beberapa hari lalu.

"Kasus tersebut sudah dalam proses, nanti tanggal 3 Oktober sidangnya," kata Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan, Bernard Octavianus Pasaribu dilansir Antara baru-baru ini.

Menurutnya, Sule siap hadir menjalani sidang tilang setelah Operasi Lintas Jaya tersebut.

Ayah Rizky Febian itu ditilang di Jalan Veteran, Pesanggrahan, Jakarta pada Kamis (25/9).

Adapun Sule meminta ditilang karena tidak mampu menunjukkan Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK).

Petugas Dishub Jaksel sudah memberikan kesempatan kepada Sule untuk mencari buku uji berkala.

"Namun beliau tidak dapat menunjukkan STUK kendaraan, selanjutnya beliau minta untuk ditilang," jelasnya.

Komedian Sule dijadwalkan menjalani sidang tilang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada...

Sumber Antara

