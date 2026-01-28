Close Banner Apps JPNN.com
Hector Sauto Minta Warga Saksikan Langsung Timnas Futsal di Piala Asia Futsal 2026

Rabu, 28 Januari 2026 – 02:02 WIB
Hector Sauto Minta Warga Saksikan Langsung Timnas Futsal di Piala Asia Futsal 2026 - JPNN.COM
Pemain Timnas Indonesia, Israr Megantara saat berlaga dalam ajang AFC Futsal Asian Cup 2026 di Indonesia Arena, Jakarta, Selasa (27/1). Foto: Dok. FFI

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia, Hector Sauto berharap penggemar bisa datang langsung memberikan dukungan untuk timnya pada AFC Futsal Asian Cup 2026.

Juru taktik asal Spanyol itu menilai dukungan dari fan sangat penting untuk membakar semangat bermain Timnas Indonesia.

“Kami harus membuat Indonesia Arena penuh karena hal itu sangat baik untuk kami. Terlihat pemain kami begitu lelah di laga ini,” ungkap Hector Sauto.

Pada ajang Piala Asia Futsal 2026, Timnas Indonesia memetik kemenangan di laga perdana Grup A melawan Korea.

Berlaga di Indonesia Arena, Jakarta, Selasa (27/1), Mochammad Iqbal dan kolega meraih kemenangan dengan skor 5-0.

Kemenangan tersebut diharapkan bisa mendongkrak minat penonton untuk hadir ke stadion lebih meriah lagi.

Dalam laga itu, penonton yang datang hanya sebanyak 6.360 dari kapasitas 16.250 kursi.

Jumlah tersebut berkurang jauh dari laga uji coba sebelumnya melawan Australia yang hingga 15.337 penonton.

Kemenangan Timnas Indonesia di Piala Asia Futsal 2026 atas Korea diharapkan bisa mendongkrak minat penonton untuk hadir menyaksikan pertandingan

