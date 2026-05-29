JPNN.com - Nasional - Humaniora

Hector Souto Ingin Timnas Futsal Indonesia Tantang Tim Eropa di FIFA Matchday

Jumat, 29 Mei 2026 – 20:41 WIB
Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto. Foto: Dokumentasi FFI

jpnn.com, JAKARTA - Tim nasional futsal Indonesia membidik tim kuat dari Eropa sebagai lawan tanding pada laga FIFA Matchday bulan November 2026 mendatang.

Pihak FFI sudah menjalin komunikasi dan menghubungi beberapa negara di Eropa untuk mengajak bertanding.

Pelatih tim nasional futsal Indonesia Hector Souto mengatakan, skuadnya ingin menghadapi skuad dari Eropa pada laga FIFA Matchday, November 2026.

"Sebelumnya kami sudah menghubungi mereka (tim nasional dari negara di Eropa). Mereka meminta kami menunggu," kata Hector Souto kepada awak media di Jakarta, Jumat.

Menurut pelatih asal Spanyol itu, laga melawan tim-tim Eropa penting untuk meningkatkan kualitas permainan tim nasional futsal Indonesia yang saat ini tengah berupaya naik ke level persaingan dunia.

Souto pun menegaskan, Federasi Futsal Indonesia (FFI) terus berupaya untuk mewujudkan pertandingan tersebut.

Meski demikian, ada tantangan untuk mendatangkan skuad Eropa ke tanah air. Souto menyampaikan, negara-negara Eropa sedang memulai kualifikasi Piala Dunia dengan sistem kualifikasi yang berbeda dengan di Asia.

Di Asia, kata dia, biasanya ada satu turnamen kualifikasi, lalu berlanjut ke Kejuaraan Futsal Asia. Sementara di Eropa, mereka bermain dalam format liga berisi empat, lima, atau enam tim, lalu dua tim terbaik lolos ke putaran berikutnya.

