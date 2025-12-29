Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Hector Souto Panggil 25 Pemain untuk Persiapan Awal AFC Futsal Asian Cup 2026

Senin, 29 Desember 2025 – 14:59 WIB
Hector Souto Panggil 25 Pemain untuk Persiapan Awal AFC Futsal Asian Cup 2026 - JPNN.COM
Pelatih Timnas futsal putra Indonesia, Hector Souto saat memimpin anak asuhannya menjelang Futsal Four Nations Cup 2025 di Hall Basket Senayan, Jakarta. Foto: Dokumentasi FFI

jpnn.com, JAKARTA - Timnas futsal Indonesia melakukan persiapan awal menghadapi AFC Futsal Asian Cup 2026 dengan memanggil 25 pemain.

Pelatih Timnas futsal Indonesia, Hector Souto mengungkapkan pemain yang dipanggil tahap pertama berdasarkan daftar panjang yang dimiliki.

“Ini merupakan daftar panjang kami. Kami membuka mata lebar-lebar untuk melihat potensi pemain.” 

Baca Juga:

“Kami berupaya menciptakan atmosfer kompetisi yang sehat, dan memastikan setiap lini punya pengganti sepadan,” ujar pelatih asal Spanyol itu.

Juru taktik kelahiran 7 Desember 1981 itu mengaku memanggil 25 pemain yang bermain konsisten sepanjang Pro Futsal League 2025.

Nantinya setelah seleksi akan dipilih 14 pemain terbaik untuk mewakili Indonesia pada ajang akbar futsal benua Asia tersebut.

Baca Juga:

“Tidak ada jaminan tempat bagi siapa pun. Semua pemain harus membuktikan kualitasnya di lapangan," ungkap pria asal Lugo, Spanyol tersebut.

Dari nama pemain yang dipanggil tercatat nama-nama yang tidak asing seperti Rio Pangestu, Mochammad Iqbal, Bryan Ick, Evan Soumilena, hingga Muhammad Albagir.

Timnas futsal Indonesia melakukan persiapan awal menghadapi AFC Futsal Asian Cup 2026 dengan memanggil 25 pemain, Senin (29/12)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   AfC futsal asian  AFC FUTSAL ASIAN CUP 2026  Liga Futsal profesional  Timnas Futsal Indonesia  Hector Souto 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp