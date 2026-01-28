Hector Souto Sebut Timnas Futsal Indonesia Berada di Jalur yang Benar

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih timnas futsal Indonesia Hector Souto menyebut tim Garuda sedang berada di jalur yang benar setelah di eranya juara Piala AFF 2024, meraih medali emas SEA Games 2025, dan yang terbaru memastikan tiket perempat final Piala Asia Futsal 2026.

Kepastian ke perempat final didapatkan Indonesia setelah memetik kemenangan keduanya di Grup A dari Kirgiztan dengan skor 5-3 di Indonesia Arena, Jakarta, Kamis.

"Saya pikir kami berada di jalur yang benar, tetapi ini baru permulaan dari sebuah proses. Para pemain kami, menurut saya, melakukan sesuatu yang luar biasa. Mereka benar-benar luar biasa. Mereka tampil sangat, sangat baik dengan kondisi yang mereka miliki saat masih muda dan juga dengan kondisi yang mereka hadapi sekarang," kata Souto di mixed zone Indonesia Arena Jakarta, Kamis.

Pelatih asal Spanyol itu menambahkan meski setuju bahwa futsal Indonesia berada di jalur yang benar, menurutnya masih perlu banyak perubahan secara menyeluruh.

Dalam konteks persaingan di level Asia, jika merujuk prestasi Indonesia di Piala Asia Futsal, laju terbaik mereka baru sampai ke perempat final yang terjadi empat tahun lalu di Kuwait, sebelum kemudian tim Garuda kembali mencapai babak yang sama pada tahun ini.

Setelah tahun ini, Piala Asia Futsal selanjutnya digelar pada 2028 yang menjadi ajang kualifikasi negara-negara Asia menuju Piala Dunia Futsal yang dimainkan pada tahun yang sama.

Indonesia, yang belum pernah berlaga di Piala Dunia Futsal, berharap dapat mewujudkan mimpi mereka bermain di panggung terbesar futsal dunia tersebut.

"Kami memang berada di jalur yang benar. Ya, benar-benar di jalur yang tepat, tetapi kita harus realistis, melangkah tahap demi tahap. Perjalanan ini masih panjang," kata Souto.