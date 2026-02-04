Close Banner Apps JPNN.com
Hector Souto Tak Mau Timnas Futsal Indonesia Berhenti di Semifinal, Ada Target Lain

Rabu, 04 Februari 2026 – 06:55 WIB
Hector Souto Tak Mau Timnas Futsal Indonesia Berhenti di Semifinal, Ada Target Lain - JPNN.COM
Skuad Timnas futsal Indonesia. Foto: FFI.

jpnn.com - Ambisi besar disuarakan pelatih Timnas futsal Indonesia, Hector Souto, jelang laga semifinal AFC Futsal 2026.

Keberhasilan Indonesia menembus empat besar sudah menjadi pencapaian monumental.

Untuk pertama kalinya, Skuad Garuda mampu menembus semifinal Piala Asia Futsal.

Tiket tersebut didapat setelah Brian Ick dan kolega menang 3-2 atas Vietnam dalam laga perempat final di Indonesia Arena, Selasa (3/2/2026).

Hasil tersebut membuka jalan Indonesia menuju tantangan yang jauh lebih berat.

Jepang, salah satu kekuatan tradisional futsal Asia, sudah menunggu di semifinal.

Meski dihadapkan pada lawan berpengalaman, Souto tidak ingin anak asuhnya sekadar puas dengan status semifinalis.

Pelatih asal Spanyol itu menegaskan target Indonesia kini sudah berubah.

Ambisi besar disuarakan pelatih Timnas futsal Indonesia Hector Souto menjelang laga semifinal Piala Asia Futsal 2026.

