Heikal Safar Apresiasi Strategi Jitu Pramono Anung dalam Membangun Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Ormas Rekonsiliasi Masyarakat Indonesia (Ketum Rekat Indonesia) Heikal Safar didampingi Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia Nofalia Heikal Safar beserta Sekjen DPP Partai Umat Taufik Hidayat dan tokoh masyarakat Jakarta, Imawan bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota.

Kedatangan para tokoh tersebut dalam rangka memenuhi undangan kehormatan bersilaturahmi sekaligus berkolaborasi menjajaki peluang usaha dan membahas program kerja ke depannya yang lebih spesifik lagi.

"Pasalnya sebagai Ibu Kota Negara, DKI Jakarta memiliki potensi besar di berbagai bidang, khususnya jasa dan perdagangan. Hal tersebut menjadi strategi jitu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang didukung warga," ujar Heikal di malam puncak Acara Perayaan HUT Kota Jakarta ke 499 Sabtu (26/6).

Menurut Heikal pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini merupakan salah satu program maupun visi dan misi di organisasi Rekat Indonesia yang dikenal selalu aktif.

Rekat aktif dalam berbagai macam isu-isu kebangsaan, persatuan, dan keadilan sosial, serta turut mengawal berbagai kebijakan strategis nasional baik itu di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkhusus di DKI Jakarta.

Salah satunya dalam bidang perekonomian dengan tujuan untuk menyejahterakan berbagai pelaku usaha masyarakat di ibu kota Jakarta .

"Saya selaku Ketua Umum Rekat Indonesia sangat bangga.dan mengucapkan terima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merupakan pemimpin Jakarta yang sangat peduli dengan menyatukan berbagai macam pelaku usaha terutama UMKM untuk mewujudkan Kota Jakarta ke depannya lebih baik dan modern, " sambung Heikal.

Heikal mengaku juga berperan aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan serta selalu memberikan dukungan deklarasi yang dipimpin berbagai tokoh-tokoh nasional di ibu kota Jakarta.