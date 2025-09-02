Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional

Helikopter Hilang Kontak di Kalsel Bawa 8 Orang, Pencarian Masih Dilakukan

Selasa, 02 September 2025 – 09:24 WIB
Helikopter Hilang Kontak di Kalsel Bawa 8 Orang, Pencarian Masih Dilakukan - JPNN.COM
Tim SAR udara bersiap melakukan operasi pencarian helikopter tipe BK117 D3 yang hilang kontak pada hari kedua di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Selasa (2/9/2025). ANTARA/HO-SAR Banjarmasin

jpnn.com - Tim SAR gabungan dari unsur udara dan darat masih melakukan pencarian hari kedua terhadap helikopter tipe BK117 D3 milik Estindo Air yang hilang kontak di sekitar Mentewe, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin (1/9).

Helikopter tersebut hilang kontak di sekitar Air Terjun Mandin Damar.

Kepala Kantor SAR Banjarmasin I Putu Sudayana menyebut pencarian jalur udara menggunakan dua alutsista milik Mabes Polri dan BNPB RI.

Baca Juga:

"Helikopter dari Mabes Polri bergerak dari Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng) langsung menuju Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru Kalsel. Heli ini akan mendarat dan menunggu dulu di bandara itu,” ujar Putu di Tanah Bumbu, Selasa (2/9/2025).

Dia menyebut alutsista kedua merupakan helikopter milik BNPB yang akan lebih dulu melaksanakan operasi SAR, mulai bergerak sekitar pukul 07.50 WITA menuju lokasi yang telah ditetapkan, yang diduga menjadi titik terakhir helikopter hilang kontak.

Helikopter dari Mabes Polri akan melaksanakan operasi setelah helikopter milik BNPB kembali. "Helikopter bergantian dengan mempertimbangkan keamanan," ucapnya.

Baca Juga:

Putu menjelaskan apabila dua helikopter melakukan pencarian di titik yang sama, akan berisiko terhadap keselamatan Tim SAR, sehingga dua helikopter bergantian melaksanakan pencarian.

Kemudian, pihaknya mengerahkan Tim SAR darat sebanyak 140 personel dari unsur gabungan, yakni personel Polda Kalsel, Polda Kalteng, Kantor SAR Palangka Raya, Korem 101/Antasari, Brimob Polda Kalsel, BPBD Kalsel, BPBD Tanah Bumbu, Polres Tanah Bumbu, Kodim Tanah Bumbu, Pemkab Tanah Bumbu, Lanud Syamsudin Noor Banjarbaru, dan seluruh potensi SAR, serta masyarakat sekitar kejadian.

Helikopter hilang kontak merupakan tipe BK117 D3 milik Estindo Air yang membawa 8 penumpang termasuk pilot. Pencarian dilakukan di sekitar Mentewe, Tanah Bumbu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Helikopter  Helikopter hilang kontak  Tanah Bumbu  Kalsel  Estindo Air  BNPB  Tim Sar  Mabes Polri 
BERITA HELIKOPTER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp